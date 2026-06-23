Bu iktidar hem 16 Nisan 2017 tarihinde rejimi değiştiren halkoylamasında oyların yasalara aykırı bir biçimde sayılması dolayısıyla hem de Anayasa’ya aykırı olan başka eylem ve söylemlerine ilave olarak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayarak, “meşruiyetinin iki kaynağı açısından da” sorun yaşamaktadır.

(Bir iktidarın meşruiyetinin birinci kaynağının, gerçek seçeneklerin sunulduğu, adil, şeffaf, periyodik seçimlerin yapılması ve ikinci kaynağının da eylem ve söylemlerinin, başta ifade ve muhalefet özgürlüğü olmak kaydıyla, Temel Hak ve Özgürlüklere uygunluğu olduğunu anımsayalım.)

Bu dört yazılık diziyi, seçimler bu kadar yakınlaşmışken, bir iktidarın seçmeni hem adaletsizliğe hem de geçim sıkıntısına mahkûm etmesi yani ona bu denli zulüm yapması pek akla uygun olmadığı için yazdım.

Üstelik bu İktidar, Anayasa’ya da uygun davranmıyor ve onu sürekli olarak ihlâl ediyor!

Peki biz bu durumda ne yapacağız?

Bu sorunun yanıtını Anayasamız, “Giriş” bölümünde vermiş:

“Vatanını ve milletini seven demokrasiye âşık Türk evlatları olarak” topyekûn direneceğiz!

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1) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

2) Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;

3) Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;

4) Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

5) Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;

6) FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

7) TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

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Anayasamızın emri açık: 5 maddede sayılan Rejim, bize emanet edilmiş.

Anayasa’nın emrini yerine getirmek için eğitim ve örgütlenme yapacağız, bireyler, örgütler, sendikalar, meslek kuruluşları ve partiler olarak topyekûn direneceğiz!