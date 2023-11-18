Tarihi ve lezzetleri ile Şanlıurfa

18 Kasım 2023 Cumartesi

Zeytin ağaçları, ılık havası ve taş evleri ile büyüleyici bir şehir... Bu tasvirler ile aklınıza bir Ege şehirleri gelse de bahsettiğim yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa binlerce yıllık geçmişiyle her adımda sizi büyüleyen bir şehir. Tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle Şanlıurfa'yı keşfetmeye başlıyoruz.

GAP Havalimanı'na indikten sonra Şanlıurfa'nın kalbi olan Eyyübiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Yolculuk yaklaşık 40 dakika sürüyor. Eyyübiye'nin taş konaklarından birinde hizmet veren otelimize yerleştikten sonra kahvaltı yapacağımız mekâna doğru ilerliyoruz. Önce gözümüzü doyuran serpme kahvaltıda favorimiz salçalı omlet oluyor. Girdiği her yemeği güzelleştiren Şanlıurfa salçası damağımızda enfes bir tat bırakıyor. Kahvaltımızın ardından vakit kaybetmeden Şanlurfa'yı keşfetmeye başlıyoruz.

BALIKLIGÖL

Daracık taş sokaklarında bol bol fotoğraf molası vererek Balıklıgöl'e ulşıyoruz. Şanlıurfa'nın kalbinde yer alan Balıklıgöl, binlerce yıllık tarihi ve efsaneleriyle öne çıkan mistik bir mekân. Gölde yaşayan balıkların efsanevi hikâyesi de buranın en ilginç yanlarından biri. Rivayete göre, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı esnada Allah'ın emriyle ateş suya, odunlar da balığa dönüşür. İbrahim bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşer. İbrahim'in düştüğü yer Halilü'r-Rahman Gölü yani Balıklıgöl'dür.

Balıklıgöl'ün çevresi üzerinde binlerce kuşun cıvıldadığı ağaçlar ile dolu. Gölün hemen yanında halk arasında 'Döşemeci Cami' olarak anılan Halilü'r-Rahman Camisi var. Gölün kenarında balıklar için yem satan tezgâhlar bulunuyor. Dilerseniz buradan yem satın alıp balıkları atabiliyorsunuz. Balıklar o kadar kilolu ki sizin atacağınız yeme ihtiyacı var mı pek bilemiyorum. Balıklıgöl'ün çevrsinde dolaştıktan sonra kısa mesafedeki Ayn-i Zeliha Gölü'nü ziyaret ediyoruz. Tıpkı Halilü'r-Rahman Gölü'nde olduğu gibi bu gölde de yüzlerce balık yaşıyor. Bu gölün hikâyesi ise şöyle; Rivayete göre Nemrut'un kızı Zeliha İbrahim'e inandığından onun peşinden atlar. Zeliha'nın düştüğü yerde ise Ayn-i Zeliha Gölü oluşur.

MEVLİD-İ HALİLULRAHMAN MAĞARASI

Bir sonraki durağımız birkaç dakikalık mesafede olan Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağara ve Mevlid-i Halil Camisi oluyor. Hz. İbrahim'in yanı başındaki mağarada doğduğuna inanıldığından, camiye Mevlid-i Halil Camisi adı verilmiş. Halk tarafından Mevlid-i Halil Mağarası’ndan çıkan suyun zemzemden sonra en şifalı su olduğu kabul ediliyor.

URFA KALESİ

Urfa Kalesi, şehrin merkezinde yükselen büyüleyici bir yapı. Adeta zamanın şahidi olan bu kale, binlerce yıllık geçmişi ve tarihi izleriyle göz kamaştırıyor. Urfa Kalesi, Şanlıurfa'nın simgelerinden biri olmanın ötesinde, bu bölgenin kültürel ve tarihi zenginliğini en iyi yansıtan yapılarından biri. Urfa Kalesi’nin M.Ö. 10.000 yıllarına ait neolitik bir alan üzerine kurulduğu tahmin ediliyor. Kalenin içi şu an ziyarete kapalı ancak etrafını gezerek bu büyüleyici atmosferi soluyabilirsiniz.

GÜMRÜK HAN

Bir yorgunluk kahvesi içmek için rotamızı Gümrüh Han'a çeviriyoruz. Çok uzun sürmeyen bir yürüyüşün ardından Sipahi Pazarı'ndan geçerek Han'a ulaşıyoruz. Gümrüh Han'ın meşhur lezzeti fıstıklı kahveden sipariş ediyoruz. Bu kahve menengiç üzerine serpilen fıstık tozu ile harika bir lezzet haline gelmiş. Kahveyi o kadar beğeniyoruz ki Tarihi Kapalı Çarşı içerisinden Menengiç kahvesi satın alıyoruz. Tabii ki salça ve isotumuzu da buradan almayı eksik etmiyoruz.

SIRA GECESİ

Şanlıurfa'da her köşe başında bir kebapçı var. Akşam saatlerinde şehri kebap kokusu sarıyor desek abartmış olmayız. Ancak hijyen endişesi nedeniyle restoran seçiminde biraz seçici davranıyoruz. Şanlıurfa'nın tanınmış bir kebapçısında akşam yemeğimizi yiyoruz. Fındık lahmacun ve Urfa kebap favorimiz oluyor. Yemeğin ardından yörenin meşhur tatlısı şıllık soframıza geliyor.

Yemeğimizin ardından soluğu Şanlurfa'nın gece hayatının simgesi olan bir sıra gecesinde alıyoruz. Sıra gecesi yemekli ve yemeksiz olarak iki şeçenekte hizmet veriyor. Biz yemeğimizi yiyip geldiğimiz için yemeksiz konsepti seçiyoruz. Ancak yemeksiz konseptte de masaya birçok meze çeşidi ikram olarak koyuluyor. Yörenin türkü ve şarkıları eşliğinde keyifli bir akşam geçirdikten sonra otelimize dönüyoruz.

ŞANLIURFA'DA NEREYE GİDİLİR?

Şanlıurfa'da;

Kent Müzesi

Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi Çiftçi Eğitim Merkezi

Şanlıurfa Müzesi

Mozaik Müzesi

İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

ŞANLIURFA'DA NEREDE KALINIR?

Şanlıurfa'da otelinizi Eyyübiye bölgesinden seçerseniz birçok turistik yere yürüyerek ulaşabilirsiniz. Turistik yerlere giden 63 numaralı otobüs ise ücretsiz hizmet veriyor.

ŞANLIURFA'DA NE YENİR?

Şanlıurfa'da yenilecek şeylerin başında tabii ki kebap geliyor. Urfa kebabı, ciğer, patlıcan kebabı mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Urfa'da biber salçası ve isotun girdiği yemekler ise ekstra lezzetli oluyor. Tatlı olarak da şıllık tatlısı ve billuriyeyi mutlaka denemelisiniz.