10 Mayıs 2025 Cumartesi

İstanbul’un yoğun temposundan bunaldıysanız ve doğayla baş başa kalabileceğiniz sakin bir rota arıyorsanız, Danamandıra Tabiat Parkı tam size göre. Silivri’ye bağlı bu tabiat parkı, hem hafta sonu kaçamakları için ideal hem de doğa tutkunlarına eşsiz bir mola vaat ediyor.

"İstanbul'dan uzaklaşalım ama bu çok vaktimizi almasın" diyenler için şahane bir seçenek.

Danamandıra Köyü’nün güneybatısında yer alan bu park, 381 hektarlık geniş bir alana yayılıyor ve ziyaretçilerine göletler, ormanlar ve zengin bir ekosistem sunuyor.

İşletmesi Esenyurt Belediyesi'ne ait olan Danamandıra Tabiat Parkı'na otomobil ile giriş için 180 TL ücret alınıyor.

Danamandıra’ya vardığınızda ilk hissedeceğiniz şey sessizlik. Şehrin gürültüsünden uzak, sadece kuşların ve rüzgârın sesi var. Yemyeşil ağaçların gölgesinde yürümek, gölet kenarında oturup suya yansıyan bulutları izlemek, şehir yaşamının karmaşasından uzaklaşıp kendinize dönebilmek için birebir. Ancak bu huzur dolu ortamı yakalamak için ziyaretinizi hafta içi yapmanızı öneririm. Zira tabiat parkı, belediyelerin piknik etkinlikleri nedeniyle hafta sonları binlerce kişiye ev sahipliği yapıyormuş.

DANAMANDIRA'DA NELER YAPILIR?

Öncelikle şunu söylemeliyim; parkın içerisinde bir kafeterya ya da restoran bulunmuyor. Bu sebeple yanınıza mutlaka yiyecek ve içeçeğinizi almalısınız. Park içersinde tuvaletler mevcut.

Danamandıra Tabiat Parkı, meşe ve çam ağaçlarıyla çevrili yürüyüş parkurları, sazlıklarla kaplı göletleri ve göçmen kuşların konaklama alanlarıyla doğaseverler için adeta bir cennet. Parkın içindeki ahşap iskele ve gölet, manzarasının tadını çıkarmak, balık tutmak isteyenler için ideal. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, kuş gözlemcileri için eşsiz bir deneyim sunuyor .

Park içerisinde piknik yapmak isteyenler için bolca masa ve oturma alanı mevcut.

Danamandıra Tabiat Parkı, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları için uygun parkurlara sahip. Ya da kamp sandelyenizle oturup karpostal tadında manzaraları izleyebilirsiniz.

Doğa fotoğrafçıları için Danamandıra Tabiat Parkı, özellikle kış aylarında sunduğu manzaralarla büyüleyici kareler yakalama imkanı sunuyor.

Danamandıra Tabiat Parkı, İstanbul’a yakınlığı ve sunduğu doğal güzelliklerle hafta sonu kaçamakları için ideal bir destinasyon. Doğayla iç içe bir gün geçirmek, yürüyüş yapmak, piknik yapmak veya sadece huzur bulmak isteyen herkes için Danamandıra, keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası.

Ancak bu doğa harikasının çok daha fazla bir özene ihtiyacı olduğu açık.