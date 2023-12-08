Yılın en büyüleyici zamanında Avrupa'nın en ünlü Noel pazarları

08 Aralık 2023 Cuma

Çeşit çeşit hediyelik eşyalar, sıcacık içecekler ve ışıl ışıl atmosferi ile Noel pazarları birçok insan tarafından merakla bekleniyor. Noel pazarları atmosferi, renkleri, kokuları ve el yapımı ürünleriyle birlikte, insanları yılın en coşkulu dönemine hazırlıyor. Noel pazarları, yılın en büyüleyici zamanlarını dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yaşatıyor. Son yıllarda ülkemizde de pek çok noktada Noel pazarı kuruluyor. Ancak bazı noktalar var ki Noel pazarlarının başkenti niteliğinde.

STRASBOURG, FRANSA

Strasbourg, tarihi dokusuyla ve "Noel Başkenti" unvanını taşıyor. Cathedral Square ve Place Kleber gibi meydanlarda kurulan pazarlar, geleneksel elişi ürünler, yılbaşı süsleri ve lezzetli Alsas mutfağı ile ziyaretçilerini büyülüyor.

NURNBERG, ALMANYA

Nürnberg'in Christkindlesmarkt'ı, geleneksel Alman atmosferiyle ünlüdür. El yapımı oyuncaklar, zencefilli kurabiyeler, sıcak şarap ve tarihi meydanlardaki atmosferiyle ziyaretçileri cezbediyor.

VIYANA, AVUSTURYA

Viyana'daki noel pazarları, Rathausplatz ve Schoenbrunn Sarayı'nın önünde görkemli bir atmosfer sunuyor. Burada el yapımı süs eşyaları, geleneksel el sanatları ve eşsiz tatlar bulabilirsiniz.

PRAG, ÇEK CUMHURİYETİ

Prag'daki pazarlar, Old Town Square ve Wenceslas Square gibi tarihi meydanlarda kuruluyor. Renkli ışıklar altında, Bohemya kristali, el yapımı süsler ve sıcak içeceklerle dolu tezgâhlarıyla ziyaretçilerini ağırlar.

STOCKHOLM, İSVEÇ

Stockholm'deki pazarlar, Stortorget ve Gamla Stan gibi tarihi bölgelerdeki meydanlarda kuruluyor. Geleneksel İskandinav el sanatları, yerel lezzetler ve aydınlatılmış sokaklarla ziyaretçileri büyülüyor.

LONDRA, İNGİLTERE

Covent Garden, Winter Wonderland ve Southbank Centre gibi yerlerdeki noel pazarları, canlı ışıklandırmaları ve benzersiz alışveriş olanaklarıyla ünlü.