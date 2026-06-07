Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

TÜİK tarafından, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim (TÜFE) (2003=100) oranı; 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 olarak açıklandı. 2026/Ocak-Mayıs dönemi 5 aylık tüfe artış oranı ise kümülatif olarak yüzde 16,60 olarak gerçekleşti.

6 aylık TÜFE oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmekte olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarında doğrudan kullanılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının artırılmasında doğrudan kullanılmamakla birlikte, toplu sözleşmelerle verilen 6 aylık zam oranlarının, yine aynı döneme ilişkin 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde, enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, 2026 yılı için yıllık enflasyon tahminlerine bakıldığında;

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini en son yüzde 16’dan 8 puan artırarak yüzde 24’e yükseltmiştir.

-Yine Ülkemizin 2026-2028 dönemine ilişkin temel makro ekonomik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Programda (OVP); 2026 yılı enflasyon oranı yüzde 16 olarak tahmin edilmiştir. Mevcut durumda 5 ayda gerçekleşen enflasyon oranı, OVP’de yıllık olarak tahmin edilen yüzde 16 enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş ve OVP’deki tahmin tutmamıştır. S&P Global Ratings ve Fitch Ratings analistleri, Türkiye’de 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4’ten yüzde 28,9’a yükseltmiştir.

IMF, Ülkemiz için 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 28,6 seviyesinde açıklamıştır.

Ülkemizde emekli aylıklarının artırılmasında TÜİK verileri dikkate alınmaktadır. Emekli aylıklarında yapılacak artış oranının hesaplanmasında, TÜİK verileri ve T.C. Merkez Bankasının 2026 yılı yıllık enflasyon tahmini olan yüzde 24 oranının esas alınmasıyla birlikte, 2026/Ocak-Mayıs dönemlerinde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 16,60 olduğundan, 2026 yılının son 7 ayında enflasyon oranının 1,24/1,1660 =1,0635 yüzde 6,35 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. O zaman son Haziran/2026 dönemi aylık enflasyon oranının yüzde 1,5 civarında olacağı tahmin edildiğinde, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,35 olacağı öngörülmektedir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sayfasında yer alan verilere göre; 2026/Mart ayında gelir/aylık alan SSK emekli ve hak sahibi sayısı; 11 milyon 603 bin 314, Bağ-Kur emekli ve hak sahibi sayısı ise 2 milyon 910 bin 823.

2026/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılı Ocak ila Haziran dönemlerinde gerçekleşen TÜFE oranlarında artış verilecek olup, 2026 yılı ilk 5 aylık dönemde TÜFE’deki artış oranını kümülatif yüzde 16,60 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Son Haziran ayına ilişkin TÜFE oranının yüzde 1,5 civarında açıklanması durumunda 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi TÜFE oranının yüzde 18,35 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

2026/Ocak ila Haziran aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,35 olacağı varsayıldığında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2026/Temmuz döneminde yüzde 18,35 oranında artırılacaktır.

2026/Ocak ödeme dönemi itibariyle ek ödeme dahil toplam 20.000 TL (19.230,77 TL aylık, 769,23 TL ek ödeme) olarak uygulanan en düşük emekli aylığı miktarının, İktidarca uygulanan ve asgari ücretli ile emekliyi sefalete mahkum eden enflasyon düşürücü ekonomik politikalar nedeniyle 2026/Temmuz döneminde artırılmasına pek ihtimal verilmemektedir SSK ve Bağ-kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 18,35 oranında zam uygulansa bile, aylıkların yine büyük bir bölümünün 20.000 TL’nin altında kalacağı ve emeklilerin yine büyük bir kısmının 2027/Ocak dönemine kadar bu miktarı almaya devam edeceği anlaşılmaktadır. İktidarın en düşük emekli aylığını artıracağı varsayıldığında, geçen dönemlerde yaptığı gibi emekli aylıklarına uygulanan artış oranı kadar yani 20.000 TL’yi yüzde 18,35 oranında artırarak 23.670 TL’ye yükseltmesi de tahminler arasında yer almaktadır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

SGK verilerine göre, 2026/Mart’ta aylık alan emekli memur ve hak sahibi sayısı 2 milyon 565 bin 269, çalışan memur sayısı ise 3 milyon 689 bin 193.

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamaktadır. İki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2026-2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi gereği, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 zam yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için bin TL artırılmıştır.

Memur emeklilerine 2026/Temmuz döneminde yapılacak zammın hesabı şöyle olacaktır: 2026 yılı birinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 18,35 olacağı tahmininden hareketle, yine aynı dönemde yani 2026 yılı Ocak ila Haziran döneminde 8. Dönem toplu sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 11 olduğundan, tahmin edilen yüzde 18,35 enflasyon oranından yüzde 11’lik kısım düşüldükten sonra 2026/Temmuz döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkının; 1,1835/1,11=1,0662=) yüzde 6,62 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, memurlara 2026/Temmuz döneminde yüzde 7 oranında zam verilecektir. Bu durumda, memur emeklisinin 2026/Temmuz zammı 1,0662 x 1,07= 1,1408=) yüzde 14,08 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 14,08 oranında artırılacaktır.

Çalışan memurlara 2026/Temmuz döneminde verilecek enflasyon farkı tahminen yüzde 6,62 kabul edildiğinde ve memurlara 2026/Temmuz döneminde yüzde 7 zam verileceğinden, çalışan memurların 2026/Temmuz zam oranının 1,0662 x 1,07= 1,1408=) yüzde 14,08 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Çalışan memurlara verilecek bu zam oranı, ilave ödemesiz aylık miktarına uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, 2023/Temmuz ayına kadar çalışan ve emekli memur aylık artışlarında farklılık bulunmuyordu. Ancak, iktidar en düşük çalışan memur maaşını 22 bin liraya yükseltmek için çalışan-emekli memur arasında dengeyi bozan ve sadece çalışan memurlara ilave ödeme verdi. İlave ödeme; 15965 göstergenin, memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan miktardan, binde 759 damga vergisi düşülmesiyle tespit edilmektedir. 2023/Temmuz ayında bu miktar 8.077,12 TL’dir.

En son 2026/Ocak ayında çalışan memurlara 15965 x 1,387871 = 22.157,36 x 0,00759 = 168,17 =) 22.157,36 – 168,17 = 21.989,19 TL ilave ödeme verilmektedir. 2026/Temmuz döneminde yeni memur maaş katsayısının belirlenmesini müteakip ilave ödeme miktarı buna göre yeniden artırılacaktır.

Netice itibariyle, 2026/Temmuz döneminde emekli aylıkları yüzde 18-19 civarında artırılacak, çalışan ve emekli memur ayrımı devam edecek, ne en düşük emekli aylığında ne de asgari ücrette herhangi bir artış olmayacaktır. Yani iktidar, asgari ücretliyi ve emekliyi yine sefalete ve açlığa mahkum ederek aynı zamanda kendi kuyusunu da kazmaya devam edecektir. Elbette bu durum hep böyle devam etmeyecek, sayıları 17 milyona ulaşan ve büyük bir güç olan emekliler, günü geldiğinde sandıkta kendilerine bu hayatı reva görenlerden hesap soracaktır.