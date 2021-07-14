Nakil Yoluyla Lise Birinciliği! - Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Geleneksel olarak tüm eğitim sistemlerinde, devam ettiği liseyi
en yüksek mezuniyet ortalaması ile tamamlayan öğrenci, lise birincisi olarak
adlandırılır. Ülkemizde de
ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca
okul birincisi olarak tespit edilmektedir.
Okul birinciliği gerek eğitim hayatında gerekse de iş hayatında birincilere belli avantajlar sağlayabilir; ancak birincilikten dolayı öğrencinin ve ailesinin duyduğu onur ve gurura paha biçilemez.
Lise mezunları, okul birincisi olmanın ilk avantajını, YKS
aşamasında yaşarlar. Devlet üniversitelerinde hemen hemen her bölüm için lise birincilerine ayrılmış özel kontenjanlar bulunmakta olup bu
kontenjanlara sadece lise birincileri başvurabilirler ve onlar
yerleştirilirler.
ÖSYM okul birincilerini üniversitelerdeki programlara yerleştirirken diğer adaylar için uyguladığından farklı bir işlem uygulamaktadır. Okul birincisi olan öğrenci, bir programa yerleştirilirken önce genel kontenjana bakılır. Puanı genel kontenjana yerleşmek için yetersiz kalan öğrencinin, bu kez “sadece” okul birincileri için ayrılmış olan okul birinciliği kontenjanına yerleşip yerleşemeyeceği incelenir.
Bu şekilde lise birincisi bir öğrenci, diğer adaylardan farklı olarak, bir yükseköğretim programına yerleştirilirken iki kez işleme tabi tutulur.
ÇARPICI İSTATİSTİK
2020 YKS sonuçlarına
göre Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin
140 öğrencilik genel kontenjanına yerleştirilen son öğrencinin başarı sırası 17
bin 354’tür. Başarı sırası 22 bin 777 olan okul birincisi bir öğrenci genel
kontenjana yerleşme şansı bulamamış ancak 4 kişilik okul birincisi
kontenjanından yararlanarak bu programa yerleşebilmiştir.
Okul birinciliği kontenjanından yararlanma hakkını elde eden adaylar, bir programa yerleştirilen son öğrencinin başarı sırasından 100 bin sıra geride de olsalar aynı programa okul birincisi kontenjanından yerleşebilmektedirler. 2020 YKS sonuçlarına göre Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’na genel kontenjandan yerleşen son öğrencinin başarı sırası 26 bin 357’dir. Aynı programa okul birincisi kontenjanından yerleşen öğrencinin başarı sırası ise 117 bin 846’dır.
Yukarıda verilen örneklerden
de anlaşılabileceği gibi okul birincisi olma başarısını gösterenler, tercih aşamasında okul
birincisi kontenjanından dikkatlice yararlanabilirlerse çok ciddi bir avantaj elde
edebilmektedirler. Bu nedenle aynı lisede okuyan başarılı öğrenciler arasında dört yıl süresince okul
birinciliğine yönelik tatlı
bir rekabet oluşur; sezdirmeden birbirlerinin notlarını, ortalamalarını
izlemeye çalışırlar.
Öğretmenleri ve aileleri bu tatlı rekabetin objektif ve adaletli bir şekilde sonlanmasına gayret ederler; ancak çoğu zaman tam da mezuniyet aşamasında okullarına son sene nakil ile gelmiş, hiç tanımadıkları bir öğrencinin okul birincisi olduğunu öğrenirler. Tüm itirazları sonuçsuz kalır; çünkü her şey şeklen doğru yapılmıştır; ancak vicdan, ahlak ve etik çerçevesinde, yapılanlar tamamen yanlıştır. Ansızın ortaya çıkan bu durum birincilik beklentisi içinde olan, aynı liseye aynı koşullarda dört sene devam etmiş öğrenciler için tam bir felakettir. Bir anda okullarına, öğretmenlerine, başarıya, geleceğe, iyi ve güzel olan her şeye olan inançlarını yitirmeye başlarlar.
ÇOCUKLAR FEDA EDİLMEMELİ
Strateji ve taktikler geliştirip okul okul gezerek, çeşitli çevrelerden ve okul müdürlerinden ciddi destekler alarak çocuklarının naklini lise birincisi olabilecekleri okullara yaptıran “sözde” anne babalar, dört yıl beraber olduğu öğrencisinin başarısını vicdansızca göz ardı eden “sözde” okul müdürleri, yaşanan onlarca soruna rağmen önleyici tedbirler almayan Millî Eğitim Bakanlığı “nakil yolu ile okul birinciliğinin” sorumlularıdır. Çocuklarımız “okul birinciliği borsasına” feda edilemeyecek kadar değerlidirler.
Okul birincisi olan öğrencilerden kaçının nakil yoluyla birinci
olduğu liseye geldiği, bu öğrencilerin nakil gerekçelerinin neler olduğu, bu öğrencilerin
velilerine okuldaki diğer öğrencilerin başarı sıralaması hakkında Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bir şekilde bilgi verilip verilmediği,
nakil yoluyla liseye geçmiş
olan okul birincileri ile aynı okulda dört yıl devam ederek okul ikincisi olan öğrencilerin YKS başarı
sıraları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
incelenmesi gereken hususlardır.
PROF. DR. ALİ EKBER ŞAHİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
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