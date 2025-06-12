Prof. Dr. Gazi Yaşargil dün yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Yaşargil’in yaş günü olan 6 Temmuz’da dünyanın değişik ülkelerinden gelecek öğrencileri ile beraber bir bilimsel bir toplantı yapmayı planlamıştık. Dört gün sürecek ve Yaşargil adına yapılacak bu toplantı için her şey hazırdı ancak hocayı yitirdik...





Beyin ve sinir cerrahisi bilim dalımızı bir din diye düşünürsek, Yaşargil hocamız bu bilim dalımızın adeta peygamberi idi. Beyin cerrahisinin bir yaşam şekli olduğunu bizlere her zaman söylerdi. Cerrahinin beyne dokunma şansına sahip ayrıcalıklı bir meslek; sanat ve estetiğin buluştuğu bir doruk olduğunu anlatırdı.

Cerrahın eylem, deneyim, bilim ve tekniğe hakimiyetinin yanında beyin cerrahının artistik, felsefi ve dini tutumu da kapsadığını belirtirdi. Hocamız bir bilim adamı, bir cerrah ve aynı zamanda bir filozoftu.

Dünyada modern beyin cerrahisinin dönüm noktasındaki isim olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, insan beynini yer küreye benzetirdi. Bu yalın benzetiş içinde gizlenen anlam öylesine derin ve çok boyutludur ki, geometrik doğrunun bulunmadığı bu küresel yapıya parmak uçlarımızla dokunabilmek kadar yakın olduğumuzda bile var oluşun ulaşılmazlığını hissederiz. O yüzden biz cerrahlara ameliyathaneleri bir mabet olarak kabul etmemizi söylerdi.

Doktorluk kalp kasına benzer; ya hep çalışır, ya durur. Yavaşlaması düşünülemez. O, son dakikaya kadar hep çalıştı ve sonunda birden durdu. Hiç yavaşlamadı. Mekanı cennet olsun.