Evet neden? Neden Kılıçdaroğlu Bey 13 yılı aşkın süre CHP'ye başkanlık yaptıktan, hiçbir seçim kazanamadıktan sonra hâlâ CHP'ye başkan olmak istiyor? Hayatının sonuna kadar orada kalma eğilimi gösteriyor? Neden, arkadaşlar çeşitli nedenlerle başaramadım, değişime ihtiyaç var, buyurun sıra sizde, diyemiyor, demiyor?

Tayyip Bey sürekli kazanan AKP başkanı. AKP onu bırakmıyor. Bu seçimi kaybetse bile, parti üzerinde kurduğu egemenlik nedeniyle yine koltuğunu korur.

Kemal Bey, sürekli kaybeden parti başkanı. CHP'de durum şu: CHP sürekli kaybedenlerin başkan olduğu bir ölü parti.

‘KAYBETTİRECEĞİM SEÇİMLER VAR DAHA’

Kemal Bey demek istiyor ki: “Arkadaşlar benim henüz kaybettireceğim seçimler var. Parti başında kalmam gerek.”

Ancak başkanlığı -iktidarı- koltuğu asla terk etmemek (otokrat karakter de diyebilirsiniz); Tayyip Bey ile Kemal Bey’in ortak bağları bu olsa gerek.

Şöyle komik bir cümle de kurabilirsiniz: O koltuğunu bırakıyor mu ki ben bırakayım? Anca beraber kanca beraber...

BİR CAN SİMİDİ

Tayyip Bey, 13 yıldır kanka oldukları Kemal Bey ile macerasını da bitirmek istemiyor.

13.5 yıl boyunca kendisine tatlı zamanlar yaşatan Kemal Bey’in gitmesine gönlü razı değil.

Hele gelinen bugünkü anda, nihayet seçimleri kaybetme olasılığının en yüksek olduğu siyasi hayatını, yine ülke lideri olarak dahası hayata veda edinceye kadar sürdürmenin yolunun, Kemal Bey’i CHP koltuğunda tutmaktan geçtiğinin bilincinde, tecrübe ile sabit.

GÖNLÜ RAZI DEĞİL

Bu nedenle de gönlü razı olmadı gitmesine, risk aldı, sürecin altına elini koydu ve Kemal Bey’in kucağına bir “mutlak butlan”ı seçim hediyesi olarak bıraktı.

Bakmayın siz Tayyip Bey’in “Hiçbir dahlimiz yok” demesine, mutlak butlan kararı ile aslında geri planda kendi partisine ve Türkiye’ye de bir güç gösterisi yapıyor: Yapamayacağım başka ne kaldı? (Daha bir sürü var, yapacağı!... Hepsini göreceğiz.) Ve parti üzerinde vazgeçilmezliğini pekiştiriyor.

Önümüzdeki seçim sürecinde umudu 13 yıl boyunca yaşadığımız kazan-kaybet oyununu, Kemal Bey’in kucağındaki hediyesi sayesinde sürdürmek (tabii hayal görüyor olabilir, artık bu kadim dostunun arkasında pek kimse yok!).

ANLAMADIĞIM KONU

Benim anlamadığım, pek çok milletvekilinin ve partilinin, Tayyip Bey’in bu oyununa, üstelik zevk alarak Kemal Bey’in safında katıldıklarıdır.

Yahu o kadar biriktirdiğinizi düşündüğüm siyasi deneyimlerinizi nereye kaldırdınız, buzdolabına mı derin dondurucuya mı, yoksa bir banka kasasına mı?

Size Tayyip Bey’in bu oyununda cazip gelen ne?

CHP’liliklerinden mi şüphe etmeliyiz, CHP’nin bundan sonra iktidara ulaşmasının imkânsızlığına olan inançlarını mı düşünmeliyiz?

Yoksa CHP’nin kasasındaki 1 milyar TL’nin cazibesinin “para varsa” sürekli ana muhalefet olmayı garantilediklerini mi düşünüyorlar?