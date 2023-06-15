Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘Temiz enerji sistemi’ne geçiş - Dr. Mehmet Doğan ÜÇOK

15 Haziran 2023 Perşembe

Küresel jeopolitik gelişmelerin küresel bir enerji krizini tetiklemesi, yenilenebilir enerjinin gelişim sürecinde ivmeyi artırdı. Güneş, rüzgâr, nükleer enerji, hidrojen, elektrikli arabalar... Her alanda hızlı gelişmeler oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA); yeni bir enerji sisteminin “temiz enerji sistemi”nin doğmakta olduğuna işaret ediyor. 

Gelişime ilişkin rakamlar her yıl daha da artıyor. IEA Yenilenebilir Enerji Raporu’na göre; yenilenebilir enerji 2025’te kömürü geride bırakarak en büyük elektrik üretim kaynağı olma yolunda. Bununla birlikte, rüzgâr ve güneş (PV) enerjisinden üretilen elektrik, 2027’ye kadar ikiye katlanarak dünya elektriğinin yüzde 20’sini sağlayacak.    

Bunu sağlayan -belki de- en önemli faktör, jeopolitik gelişmeler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin de ötesinde, daha pragmatik bir neden: Teknolojinin gelişmesiyle düşen maliyetler ve bunun doğal sonucu olan kârlılık faktörü. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, ülkelerin çoğu için artık en düşük maliyetli yatırım. Bu nedenle, geçen yıl dünyada kurulan elektrik santrallarının yüzde 60’a yakını güneş, yüzde 30’a yakını rüzgâr enerji santrallarıydı. Yani neredeyse tamamı yenilenebilir enerji. IEA verilerine göre; güneş enerjisi liderliğe devam ediyor. 2023’te, küresel yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın üçte ikisi güneşten gelecek. Rüzgârda ise gidişat, yüzde 70 artışla 107 GW kapasite devreye girecek bir rekor yılı. 

Temiz enerjiye geçiş hızlanırken küresel ölçekte yatırımlar da bu alanlara kayıyor. Yeni yayımlanan Dünya Enerji Yatırımları Raporu’na göre; bu yıl ilk kez, yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıtlara yapılan yatırımları geçecek. 2023’te, temiz enerji başlığı altında çeşitli alanlarda (yenilenebilir enerji, nükleer, şebekeler, enerji depolama, düşük emisyonlu yakıtlar, verimlilik geliştirmeleri ve elektrifikasyon) 1.7 trilyon dolar tutarında yatırım yapılması bekleniyor. 1 trilyon dolardan biraz daha fazlası ise fosil yakıt yatırımlarına gidecek. Toplama baktığımızda, 2023’te, 2.8 trilyon dolar hacminde enerji yatırımı gerçekleşecek. Beş yıl önce, temiz enerji ve fosil yakıtlara yapılan yatırım miktarı birbirine eşitti. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji yatırımlarında ciddi artış görülüyor. Güneş parlayan bir yıldız; güneş enerjisine 2023 için öngörülen yatırım miktarı 382 milyar dolar, petrol üretimi için öngörülen ise 370 milyar dolar. 

Geçen mayıs ayında Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde de temiz enerji dönüşümünü destekleyen mesajlar öne çıktı. Zirvede, en geç 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik temiz enerji dönüşümünü uluslararası ortaklarla birlikte hızlandırma ve enerji sistemlerini dönüştürme ihtiyacı vurgusu yapıldı. 

DR. MEHMET DOĞAN ÜÇOK

ENERJİ UZMANI 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

CHP ve kronik yenilgiler gerçeği - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK 15 Haziran 2023
Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu - Ahmet GÖKSAN 15 Haziran 2023
‘Temiz enerji sistemi’ne geçiş - Dr. Mehmet Doğan ÜÇOK 15 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Demokratlar birleşmedikçe ‘şahsım devleti’ kazanır!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu CHP’deki yenilgi dersleri
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Yeni bir büyük yürüyüş rüyası kurmalıyız
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu İki büyük tehlike örtüşüyor
Olaylar Ve Görüşler
CHP ve kronik yenilgiler gerçeği - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK
Olaylar Ve Görüşler
Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu - Ahmet GÖKSAN
Olaylar Ve Görüşler
‘Temiz enerji sistemi’ne geçiş - Dr. Mehmet Doğan ÜÇOK
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Kemal Kaptan...
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Kıbrıs ve Avrupa’nın ABD sorunu
Zeynep Oral
Zeynep Oral Amma çabuk vazgeçtiniz!
Bedri Baykam
Bedri Baykam Tüzük, Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler