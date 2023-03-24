Yapı denetim kuruluşları - Fulya KANTARCIOĞLU
Yapı denetimi depreme
dayanıklı binalar yapmanın
bileşenlerindendir. Binaların
yapım sürecinde ilgili kamu
idarelerinden başlayarak mülk
sahibi, müteahhit ve yapı denetim
kuruluşlarının (YDK), değişik oranlarda
olmakla birlikte sorumlulukları
bulunmaktadır. Bu süreçte YDK’nin,
yaptıkları denetimin kapsamı ve önemi,
uygulamadaki yeterliliklerinin yanı sıra
yasal ve anayasal olarak da yeniden
tartışılmalarını gerektirmektedir.
YASAL DAYANAK
YDK’nin, yasal dayanağını oluşturan
29.6.2001 günlü, 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun’un 1.
maddesinde amacı “can ve mal
güvenliğini teminen, imar planına, fen,
sanat ve sağlık kurallarına, standartlara
uygun kaliteli yapı yapılması için proje
ve yapı denetimini sağlamak ve yapı
denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemek” olarak tanımlanmıştır.
Aynı maddede, YDK’lerin özel hukuk
tüzel kişisi olarak kurulacakları
belirtilmiştir. Böylece anayasa koruması
altındaki yaşam hakkının ayrılmaz bir
parçası olan can güvenliği ile ilgili olan
yapı denetimi, ilgili kamu idarelerinin
yetkileri devam etse de büyük ölçüde
özel hukuk tüzel kişilerine bırakılmıştır.
4708 sayılı yasa çıktığı zaman
iptal davası yolu ile AYM’ye de
götürülmüştür. (6.6.2002 günlü,
E:2001/377; K:2002/59. RG:tarih/
sayı: 9.11.2002-24931) Verilen karar,
idarenin yaptırım gücüne dayanarak
yürüttüğü kolluk faaliyetleri içinde
düşünülmesi gereken yapı denetiminin,
asli ve sürekli bir kamu görevi
niteliğinde olduğunu göz ardı etmesi
nedeniyle tartışmaya açık ise de RG’de
yayımlanmasından itibaren anayasanın 152. maddesiyle belirli on yıllık süre
geçmiş bulunduğundan yasanın iptali
için itiraz yoluyla tekrar AYM’ye
başvurulması olanaklı hale gelmiştir.
Hukuki tartışmalar dışında YDK’nin,
yirmi yılı aşkın süredir yaptıkları
denetimlerin, getiriliş amaçlarına
uygun bir sonuç verip vermediğine de
bakılması gerekir.
ANAYASAYLA UYUMLU
4708 sayılı yasanın yürürlüğe
girişinden bu yana geçen 22 yıla yakın
zaman içinde çıkarılmasına neden
olan olumsuzlukların ne yazık ki hâlâ
devam ettiği ve YDK’lerin etkili bir
denetim sağlayamadıkları, yaşadığımız
büyük felaketle acı bir şekilde gözler
önüne serilmiştir. Kaçak yapılara imar
affı getiren yasaları çıkaran yasama
organı ile yasaların kendilerine verdiği
yetkiyi kötüye kullanan ya da denetim
görevlerini yerine getirmeyen merkezi
ve yerel yönetimlerin sorumlulukları
göz ardı edilerek bütün sorumluluk
YDK’ye yüklenemez ise de denetim
konusundaki olumsuzluklarda büyük
pay sahibi olduklarının da kabulü
gerekir.
Önümüzdeki süreçte aynı acıları bir daha yaşamamanın yolu, sağlam bir hukuki altyapı kurmaktan geçmektedir. Benzer felaketlerle karşılaşmış ülkelerin kurdukları sistemlerin incelenmesi yol gösterici olabilir. Aynı sistemle farklı sonuç almayı beklemek, boşuna vakit kaybetmekten başka bir işe yaramamaktadır.
Öte yandan, afetlerle bütünsel
mücadele için ayrı bir bakanlık
kurulmasının yanı sıra anayasanın
128. maddesine göre, asli ve sürekli
kamu hizmeti niteliğinde kabul
edilmesi gereken denetim işlerinin,
sadece bu işlere özgülenmiş kamu
görevlilerince yapılması, anayasa ile de
uyumlu, sağlıklı bir çözüm yolu olarak
düşünülebilir.
FULYA KANTARCIOĞLU
EMEKLİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Cumhuriyet TV 'nin konuğu Prof. Dr. Zafer Toprak
- Koruyucu melekleri : Mahalle sakinleri
- Baharın müjdecisi leylekler Arnavutköy'de mola verdi
- Su baskınlarını engelleyen sistem: Yağmur suyu tahliyesi
- Sel suları köprüye zarar verdi
- “Bu kadar güçlü olduğunu tahmin edemedik”
- “Süperman değilsiniz”
- Depremzede Sıla, sınavda birinci oldu
- Seçim 2. tura kalacak mı? İşte son araştırmalar...
- Üniversitede şoförlükten akademisyenliğe
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Sürpriz isim de aralarında...
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt