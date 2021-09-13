13 Eylül 2021 Pazartesi

Eğitim isterim

Öğrenci başarılı, öğretmen mutlu, okul donanımlı olsun

Bilginin, bilimin, aklın diyarı olsun.

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Eğitim isterim

Ne eğitim alamayan çocuklar, ne üniversite kapısında bekleyen gençler, ne de sözleşmeli ailesinden ayrı öğretmenler olsun.

Cehalete, sınava dayalı-ezberci sisteme, sözleşmeli-ücretli-atanamayan-mülakatla alınan öğretmenliğe bir nihayet olsun.

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Eğitim isterim

Ne zengin fakir, ne sen ne ben farkı olsun.

Mezuniyet günü sonrası, herkesin mesleği, işi olsun.

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Eğitim isterim

Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun, düşünmek eleştirel olsun

Arkamızda hiçbir aç ve eğitimsiz çocuk kalmasın

Olursa bir şikâyet, başarıdan olsun, dünyayı eğitim kurtaracaktan olsun.

Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…