Şahin Aybek
Eğitim isterim
Eğitim isterim
Öğrenci başarılı, öğretmen mutlu, okul donanımlı olsun
Bilginin, bilimin, aklın diyarı olsun.
*
Eğitim isterim
Ne eğitim alamayan çocuklar, ne üniversite kapısında bekleyen gençler, ne de sözleşmeli ailesinden ayrı öğretmenler olsun.
Cehalete, sınava dayalı-ezberci sisteme, sözleşmeli-ücretli-atanamayan-mülakatla alınan öğretmenliğe bir nihayet olsun.
*
Eğitim isterim
Ne zengin fakir, ne sen ne ben farkı olsun.
Mezuniyet günü sonrası, herkesin mesleği, işi olsun.
*
Eğitim isterim
Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun, düşünmek eleştirel olsun
Arkamızda hiçbir aç ve eğitimsiz çocuk kalmasın
Olursa bir şikâyet, başarıdan olsun, dünyayı eğitim kurtaracaktan olsun.
Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Eğitim isterim 13 Eylül 2021
Erdal Kılıç’ın “Batı Ermenicesi Öğrenim Metodu” kitabı hakkında… 30 Ağustos 2021
Eğitimde yeni İsmail Hakkı BALTACIOĞLULARA ihtiyacımız var 23 Ağustos 2021
MEB, Nobel eğitim ödüllerini niye vermiyor? 16 Ağustos 2021
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü