Ligde gelirler kur ve enflasyon kurbanı

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Ülke ekonomisinde yaşanan makro olumsuzluklar ve artan enflasyon, kulüp gelirlerinde önemli kayıplara neden oluyor. Bu konuyu iki yazıyla sizlere aktarmak istiyorum. Son 9 yılda kulüplerin enflasyon kaynaklı gelir kayıpları 2.7 milyar TL’ye ulaştı. Ülke ekonomisinde enflasyonun olumsuz etkisi kulüpleri de vurmaya başladı. Bu bağlamda kulüplerin 2014-15 ve 2022-23 sezonları arasında havuz gelirlerinde enflasyon kaynaklı kaybı 2 milyar 751 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar 8 milyar TL’ye varan Türk futbol gelirlerinin yüzde 34’üne karşılık geliyor. Bir başka ifadeyle, kulüplerin son 9 yılda toplam havuz gelirlerindeki kaybı futbol gelirlerimizin üçte birine ulaştı.



2014-15 ve 2022-23 sezonları arasında kulüplere toplam 14 milyar 647 milyon TL havuz geliri dağıtıldı. Bu döneme ilişkin kulüplere dağıtılan toplam havuz gelirleri yıllık ortalama enflasyon oranları üzerinden arındırıldığında, kulüplerin toplam gelirleri 2 milyon 751 milyon TL azalarak 11 milyar 896 milyon TL’ye geriledi.

Süper Lig’de kulüp gelirlerinin neredeyse tamamına yakını TL bazlı. Son yıllarda kulüp gelirlerinde her ne kadar nominal artışlar kaydedilmiş olsa da kulüp gelirleri enflasyonist etkiden arındırıldığında reel olarak geriye gitti. Süper Lig’de 2014-15 ile 2021-22 arasında düşük enflasyon nedeniyle kulüp gelirlerinde ortalama gelir kaybı yıllık bazda yüzde 12.36 olarak gerçekleşirken, 2021-22 ile 2022-23 sezonları arasında, yani son iki yılda kulüplerin havuz gelirleri kaybı yıllık ortalama yüzde 50.54’e yükseldi. Süper Lig kulüpleri havuz gelirlerindeki enflasyonist erimeden 2021-22 ile 2022-23 sezonları arasında ciddi etkilendiler.

2021-22 sezonunda kulüpler 2 milyar 650 milyon TL havuz geliri elde ederken, 2022-23 sezonunda bu tutar 450 milyon TL azalarak 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sezondaki enflasyonist kayıp ise 861 milyon TL oldu. Buna göre 2022-23 sezonunda kulüplerin havuz gelirlerindeki reel azalış 1 milyar 311 milyon TL’ye ulaştı. Bir diğer ifadeyle, 2022-23 sezonunda kulüplerin reel gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 64 azalmış oldu.

