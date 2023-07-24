Ligde gelirler kur ve enflasyon kurbanı
Ülke ekonomisinde yaşanan
makro olumsuzluklar ve artan
enflasyon, kulüp gelirlerinde
önemli kayıplara neden oluyor. Bu
konuyu iki yazıyla sizlere aktarmak
istiyorum. Son 9 yılda kulüplerin
enflasyon kaynaklı gelir kayıpları 2.7
milyar TL’ye ulaştı. Ülke ekonomisinde
enflasyonun olumsuz etkisi kulüpleri
de vurmaya başladı. Bu bağlamda
kulüplerin 2014-15 ve 2022-23
sezonları arasında havuz gelirlerinde
enflasyon kaynaklı kaybı 2 milyar 751
milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar 8 milyar
TL’ye varan Türk futbol gelirlerinin
yüzde 34’üne karşılık geliyor. Bir
başka ifadeyle, kulüplerin son 9 yılda
toplam havuz gelirlerindeki kaybı
futbol gelirlerimizin üçte birine ulaştı.
2014-15 ve 2022-23 sezonları arasında kulüplere toplam 14 milyar 647 milyon TL havuz geliri dağıtıldı. Bu döneme ilişkin kulüplere dağıtılan toplam havuz gelirleri yıllık ortalama enflasyon oranları üzerinden arındırıldığında, kulüplerin toplam gelirleri 2 milyon 751 milyon TL azalarak 11 milyar 896 milyon TL’ye geriledi.
Süper Lig’de kulüp gelirlerinin neredeyse tamamına yakını TL bazlı. Son yıllarda kulüp gelirlerinde her ne kadar nominal artışlar kaydedilmiş olsa da kulüp gelirleri enflasyonist etkiden arındırıldığında reel olarak geriye gitti. Süper Lig’de 2014-15 ile 2021-22 arasında düşük enflasyon nedeniyle kulüp gelirlerinde ortalama gelir kaybı yıllık bazda yüzde 12.36 olarak gerçekleşirken, 2021-22 ile 2022-23 sezonları arasında, yani son iki yılda kulüplerin havuz gelirleri kaybı yıllık ortalama yüzde 50.54’e yükseldi. Süper Lig kulüpleri havuz gelirlerindeki enflasyonist erimeden 2021-22 ile 2022-23 sezonları arasında ciddi etkilendiler.
2021-22 sezonunda kulüpler 2
milyar 650 milyon TL havuz geliri elde
ederken, 2022-23 sezonunda bu tutar
450 milyon TL azalarak 2.2 milyar
TL olarak gerçekleşti. Bu sezondaki
enflasyonist kayıp ise 861 milyon TL
oldu. Buna göre 2022-23 sezonunda
kulüplerin havuz gelirlerindeki reel
azalış 1 milyar 311 milyon TL’ye ulaştı.
Bir diğer ifadeyle, 2022-23 sezonunda
kulüplerin reel gelirleri bir önceki yıla
göre yüzde 64 azalmış oldu.
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