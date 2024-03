Merzifon'da belediyeciliğin gülen yüzü: Kargı, parti kültürünü dışlamayan, halkı kucaklayan bir anlayışa sahip

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:25

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:25

Mesleği veteriner hekimlik. Siyasete sıfırdan başlamış. 2009’da girdiği seçimlerde yalnızca CHP’nin oyunu alarak kaybetmiş. Yılmamış, sonraki seçimi kazanmış, sonra bir daha... Şimdi yine aday: Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı. 70 bin nüfuslu ilçede dokunmadığı insan yok. Ayaküstü sohbet ederken telefonu çalıyor. Yurttaşın birinin apartman gideri tıkanmış, “Bir saattir ekipler gelmedi” diye yakınıyor. Belediye başkanını ilk kez bu kadar ulaşılabilir görüyorsunuz.

Merzifon Belediyesi’ni 10 yıldır yönetiyor. İlk sözü, “Bizi burada ayakta tutan parti kültürü, parti örgütü” oluyor. İlçe başkanı her daim yanında. Şu sokak senin, bu sokak benim harıl harıl çalışıyorlar. Ev ev, yurttaşlarla görüşmeler yapılıyor. Kargı, yapılan bütün görüşmelerin belediye hizmetlerinden memnun olanların ve olmayanların her günün sonunda bilgisini alıyor. Yakınmalar varsa, bizzat kendisi ertesi gün ziyarette bulunuyor, dinliyor, anlatıyor. İki seçimde de oy oranını artırmış. “Bu sefer hedef yüzde 50” diyor.

20 BİN DEPREM ÇANTASI

Kargı, her olaydan kendine ders çıkarmış. 6 Şubat depremlerinde bölgeye gitmiş. Merzifon da deprem bölgesi. Hemen 20 bin deprem çantasını her haneye dağıtmış. Olası depremde sağlık merkezi olarak kullanılacak helikopter pisti olan bir merkezi yeni hizmete açtı. Bu merkez aynı zamanda evde bakım hizmeti veriyor. Peki 70 bin nüfuslu ilçede bu hizmetten kaç kişi yararlanıyor? 4 bin 500 yurttaş bu hizmetten yararlanıyor. Yine bu birimde fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi oluşturulmuş. Fizyoterapist eşliğinde her türlü fizik tedavi uygulaması yapılabilecek. Uygun araç yapılmış; tekerlekli sandalyede bir seferde üç hasta refakatçisi ile birlikte alınıp merkeze getirilecek, işlem bitince aynı araçla eve bırakılacak. Kargı, bu hizmeti yapan çalışanlara “Bunlar karıncalar” diyor. Baca temizliğinden tutun, sıhhi tesisat, yaşlıların kişisel bakımı, ön muayeneleri her şey yapılıyor. Rutin olarak ziyaret edilen tansiyonu ölçülen, durumuna bakılan, gerekirse acil servise götürülen yurttaşlar var.

Türkiye’de sanırız karbon ayak izi çıkarılan ilk ilçe Merzifon olmuş. Kocaman bir çalışma önünde duruyor. Çevreye duyarlılığını belgelemenin yanı sıra bu çalışmalarından kredi kullanmada da yararlanıyor. Dünya Bankası’ndan kredi almış, tüm ilçenin su şebekesi, her şeyiyle toplam 300 kilometre yenilenecek. Hem depreme dayanıklı hale gelecek hem de şu an yüzde 30’larda olan suyun kayıp kaçak oranı yüzde 5-8 arasına indirilecek. Su faturaları ucuzlayacak, kullanmak için yeraltından daha az su çekilecek. Göreve geldiğinde Kargı, kanalizasyon suyu ile yapılan tarımsal sulamaya son vermiş. Biyolojik arıtma sistemi kurulmuş. Ancak daha ileri biyolojik arıtma sistemini kurarak, kullanılan suyu doğaya yüzde yüz zararsız şekilde bırakmayı hedefliyor. Kentte 50 kilometrelik yağmur suyu toplama sistemi oluşturulmuş, dolayısıyla sel, baskın artık yaşanmıyor.

Kargı, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı meclisinden geçirmiş, Sürdürülebilirlik Raporu’nu küresel ölçekte hazırlamış durumda. “Kalkınma yerelden başlamalı” vurgusu dikkat çekici. Kargı, depremden başka bir ders de çıkarmış. Bütün ilçede ada bazında “zemin sıvılaşmasını” tespit etmek için inceliyor. Çıkacak sonuçlara göre imar planları yenilenecek.

KİTAP FUARI

Anadolu’nun başka bir ilçesinde bu denli güzel, gelenekselleşmiş bir kitap fuarı görmedik. Yedinci yılına girmiş fuar. Merzifonlular benimsemiş. Fuar günleri ilçede adeta festival gibi geçiyor. Halk, medya aracılığıyla uzaktan gördüğü yazar-çizerlerle ve sanatçılarla yüz yüze geliyor. Fuara katılım yalnızca ilçeden olmuyor, bir anlamda bölgeselleşmiş. Yakın il ve ilçeden herkes Merzifon’da fuar olduğunu biliyor ve ziyarete geliyor. Fuar günlerinde, ilçedeki nüfus artıyor. Halkın, kitap fuarını bu kadar benimsemesi, gelecek için umut veriyor. Kargı, klasik CHP oylarının çok üzerinde bir oyla başkanlığa seçiliyor ve ayrım yapmıyor. Bir örnek: Ramazan Bayramı’nı kutlamak için yapılan afişte bütün partilerin logolarına yer veriliyor ve toplumun her kesimi kucaklanmaya çalışılıyor.

Kargı’nın seçimi kaybetme şansı pek yok. Ancak heyecanı ve kapsayıcılığının oy artışına nasıl yansıyacağını biz de merak ediyoruz.