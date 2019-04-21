Tersi ve yüzü

27 Aralık 2018 akşamı Halk TV’de Cüneyt Akman’ın Zamanın Ruhu programına çıkacaktım. Yapımcının odasında toplantı halindeyiz. Yapımcı yayında kullanacağı dialari, fotoğrafları gösteriyor. Derken Adonis’li bir fotoğraf gözüme ilişiyor. Meğer Suriye ve Arap dünyası üzerine bir soru varmış. Ama fotoğraf 1980’lerden kalma. Paris’te UNESCO binasında Arap Birliği bürosunda çekilmiş. Siyah-beyaz. Adonis’te ve bende saç-sakal simsiyah. Yanımdaki telefonda epeyce fotoğraf var. Paris’te “Les Editeurs” adlı kahve-lokantada çekilmiş fotoğraflar. Doğal olarak masada şarap şişeleri var. Yapımcı, “Abi bunlar olmaz!” diyor. İçki şişeli, dolu içki kadehli görüntüler yasakmış laik Türkiye’de. Oysa en çok içki İslamcıcıların en bol olduğu yerlerde içilir. Süleyman Demirel hükümeti Ülker’i Yalvaç Lisesi’ne sürgüne gönderdiği zaman, bir bakkal dükkânının bütün raflarının konyak (kanyak) şişeleriyle dolu olduğunu görmüştüm. Yalvaç, mutaassıp, muhafazakâr bir ilçeydi güya!

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Her dinde yasaklar, günahlar vardır: 10 yasak, 12 günah falan.

TEVRAT’ta 10 EMİR: 1. Allah’tan başka ilahların olmayacak. 2. Kendin için oyma put yapmayacaksın. 3. Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın. 4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. 5. Babana ve anana hürmet edeceksin. 6. Adam öldürmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Yalan şahitliği yapmayacaksın. 10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

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Kitaplarda yazdığına göre, hadislerde tamı tamına 12 adet büyük günahlar (kebair) var: 1. Allah’a ortak koşmak, 2. Haksız yere adam öldürmek, 3. İffetli, temiz bir kadına zina etti diye iftirada bulunmak, 4. Zina yapmak, 5. Düşman hücumu sırasında savaştan kaçmak, 6. Sihir ve büyü yapmak, 7. Yetim malı yemek, 8. Müslüman ana-babaya asi olmak, 9. Aileye karşı istikameti terk etmek, 10. Faiz yemek, 11. Hırsızlık yapmak, 12. İçki içmek.

Benim 12 üzerinden işlediğim bir tek günah (içki içmek) var.

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Rüşvet, iftira, yolsuzluk, adam kayırma, haksızlık yapmak, nepotizm, asabiyet gibi şeyler bu 12 günah arasında yer almıyor. Tuhaf değil mi?

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İslamiyette 7 büyük günah: 1- Allah’a şirk, ortak koşmak. 2- Büyücülük 3- Katillik 4- Harpten kaçmak 5- Yetim malı yemek 6- Faizcilik 7- Namuslu kadına iftira etmek. (Buhari, Müslim)

Hıristiyanlıkta ise 7 büyük günah daha farklı: 1- Kibir, kendini beğenmişlik 2- Açgözlülük 3- Şehvet düşkünlüğü 4- Kıskançlık, hasetlik 5- Oburluk 6- Öfke, yıkıcılık, gazap etmek 7- Tembellik, miskinlik.

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Günümüzde dinsel günah ve yasaklar elbette bir işe yaramıyor. Dinsel günah ve yasaklar bireyin, tek insanın bilinç ve vicdanının dışında olduğu için sadece şimdi değil hiçbir zaman yaptırım gücü olmadı. “Öteki dünya”, “mahşer günü” bir fanteziden ibaret. “Bu dünyada işlediğin günahların hesabını bir başka dünyada vermek” yani veresiye günah anlayışı ahlaklı yaşamanın önündeki en büyük engel. Arap baharları, laik ve demokratik bir devrimi amaçlamadığı (yaratamadığı) için yıktığı iktidara dönüşen despotizmlerle sonuçlandı.

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Türkiye’nin 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaşadıkları siyasallaşmış bir İslamın ve siyasallaşmış bir İslamı kendine rehber yapmış olan bir siyasal partinin asla demokratikleşemeyeceğini kanıtlıyor. Kanıtladı. Yazmıştım!

Yazdıklarımı, Dört Halife’den bu yana İslam toplumlarının tarihi ve AKP’nin 17 yıllık iktidarı doğrulamaktadır. AKP, özellikle İstanbul’da vereceği hesap varsa (ki var), onu mutlaka bu dünyada verecek. Verilecek hesapların kayıtları devletin arşivlerinde duruyor.