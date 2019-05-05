‘Vurun, öldürün’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradığında yurtdışındaydık. Saldırının amaç ve dehşetini hemen kavrayamadığımı, saldırının birtakım başıbozuk çapulcu AKP yandaşı tarafından yapıldığını düşündüğümü itiraf etmeliyim. Ancak zaman geçtikçe ve yurda dönüp de bağımsız ve demokrat gazete ve televizyonlarda saldırının biçim ve boyutlarını gördüğüm zaman Çubuk saldırısının Alman Nazi SA’larına (SA / Sturmabteilung / Kahverengi Gömlekliler Saldırı Birliği) özgü bir linç (suikast) girişimi olduğuna karar verdim. Hele 30 Nisan 2019 tarihli Sözcü gazetesinin birinci sayfasındaki taşlı, sopalı, demirli, bıçaklı, keserli, yumruklu suikast saldırısının belgesel fotoğraflarını görünce hiçbir kuşkum kalmadı. Gazete görüntülerin altında soruyor: “Bu kadar suç var, bir tutuklu yok!” Nazi Almanyası’nda da SA’lar asla tutuklanmazdı.

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Ama Hürriyet gazetesinin kıdemlisi Ertuğrul Özkök, kendisine ait yeryüzü cennetinde, cesur yorumlar yapıyor. İbret almak için okuyun lütfen:

AKP VE İYİ PARTİ ALKIŞ- LADI CHP VE MHP NİYE ALKIŞLAMADI

Araya Almanya seyahati girince ben biraz geç okudum.

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Mehmet Naci Bostancı TBMM’nin 90’ıncı açılış günü çok ilginç ve güzel bir konuşma yapmış.

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AK Parti Grup Başkanı üstüne basa basa diyor ki:

- “Cumhuriyet ve demokrasilerde kural bellidir: Yöneticileri halk seçer ve geri çağırır, tüm seçimli makamlar kimseye mülk değildir, bütün seçimlerde olan da budur.”

- “Diktatörlüklerde seçimlerin bir önemi yoktur, bizde önemi var. Diktatörlüklerde makamlar el değiştiremez, bizde değiştirir.”

- “Cumhurbaşkanı, milletin birliğinin ve dirliğinin sembolüdür.”

- “Çubuk’ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Sayın Genel Başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum.”

- “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir.”

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Konuşmanın Meclis arşivine giren resmi zabıtlarının sonunda şöyle bir ifade dikkatimi çekti:

(AK Parti ve İYİ Parti sıralarından alkışlar...)

Demek ki CHP ve MHP’liler alkışlamamışlar.

MHP’liler sanıyorum “Türkiye ittifakı” ve “demirin soğutulması” cümlelerine yapılan atfı sevmediler.

Ama CHP’lilerin bu kadar güzel ve birleştirici bir konuşmayı niye alkışlamadığını anlamadım.

Ertuğrul ÖZKÖK (Hürriyet, 30 Nisan 2019)

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Ertuğrul Özkök’ün son cümlesini ancak bir AKP beslemesi söyleyebilir. Çok yazık!

AKP Meclis Grubu Başkanı M. Naci Bostancı’nın TBMM’de yaptığı konuşmada bir dirhem gerçek saygısı ve doğruluk payı yok.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdi” diyor.

Çubuk saldırısı neden “ayrıca dikkate değer” oluyor?

Çubuk’ta olanlar düzmece miydi?

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M. Naci Bostancı’nın TBMM’de yaptığı konuşmayı, R.T. Erdoğan’ın “Türkiye İttifakı” önerisini 8. maddede ileri sürdüğü “ülke liderliği” bağlamında değerlendirmek zorundayız:

“Türkiye’nin siyasal icrasının merkezi olan Cumhurbaşkanlığını ülke liderliği olarak kabul etmek ve konumlandırmak. Cumhurbaşkanının hükümet etme görevinin yanı sıra devletin başı olma ve devleti temsil etme ödevi kapsamında ülke liderliği olarak yürüttüğü faaliyetleri desteklemek ve güçlendirmek”

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Yani Türkiye’nin anahtarının ömür boyu kendisine teslim edilmesini istiyor. Emriniz olur! Zaten milletin alnında da “Ebediyyen Enayi” yazıyor.