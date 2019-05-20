19 Mayıs Ruhu: Muhtaç olduğumuz kudret eğitimimizde mevcuttur

Dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramıydı. 100 yıl önce Atatürk iç ve dış düşmanların ihanetine son vermek ve düşmanı yurdumuzdan kovmak için bir ruhla Samsun’a çıkmıştır ve o ruh hep 19 Mayıs ruhu olarak yaşadı. Atatürk; ırk, dil, din, mezhep ayırt etmeksizin tüm halkına güvenerek, özgürlük-demokrasi-bağımsızlık ve Cumhuriyet özlemine bel bağlayarak, emperyalizm ile mücadele etmek, her türlü manda anlayışına karşı çıkmak için Samsun’a çıkmıştır ve bağımsızlık ve demokrasi benim karakterimdir, demiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Yaşatılması Gereken Bir Ruhtur, Bir İnançtır

Yukarıda sözünü ettiğimiz 19 Mayıs ruhu düşüncesi örnek alınması ve yaşatılması gereken bir ruhtur. Bu ruh ve inanç geçmiş siyasi egemenlik anlayışlarının hepsine meydan okumuş, bağımsızlık savaşını zafere ulaştırmış, önce Cumhuriyet’e sonra da demokrasiye dönüşmüştür. Bu demokratik Cumhuriyet de süreç içerisinde daha katılımcı, çağdaş ve ileri bir uygulamayla bağımsız ve laik bir Cumhuriyet’e dönüşmüştür. Bu nedenlerle bugün sadece bir bayram değildir, bu bir ruhtur, bu bir anlayıştır.

Cumhuriyet’imizi Eğitimle İlelebet Muhafaza ve Müdafaa Edebiliriz

Ayrıca Atatürk Gençliğe Hitabesi’nde; Türk gençliğinin birinci vazifesinin Türk istiklalini, Türk Cumhuriyet’ini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu belirtmiştir. İşte bu noktada ülkemizin istiklalini, Cumhuriyet’imizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin en önemli yollarından birinin eğitim olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm bunları yapabilmemiz için muhtaç olduğumuz kudret eğitimimizde mevcuttur. Daha önceden yazmış olduğumuz Fen liselerine yazık etmeyelim, Türkiye eğitimde ne yapmalı, eğitim ve beyin ve eğitim gücümüzün farkına varmalıyız yazılarımızda uzun uzun eğitimin ne kadar önemli olduğundan, ülkemizin kalkınmasının yolunun eğitimden geçtiğinden bahsetmiştik. Yani muhtaç olduğumuz kudretin eğitimimizde mevcut olduğunu belirtmiştik.

İstikbalimizin Yegâne Temeli Gençlerimizin Alacağı Eğitimdir

Birinci vazifemiz Türkiye’nin geleceği olan gençlere, onların ideallerine, umutlarına ve eğitimimize sahip çıkmak olmalıdır. Unutmayalım ülkemizin istikbalinin yegâne temeli gençlerimizin alacağı eğitimdir. Şartlar ne olursa olsun ülkemizi geleceğe taşımak için, eğitim yoluyla yapılması gereken ne varsa yapılmalıdır. İşte bu yolda da en büyük gücümüz yani istikbalimizin yegâne temeli gençlerimizin alacağı eğitimdir. Bu yol da gayet basit… Çağdaş bir yaşama inanarak, hiç durmadan, yorulmadan çalışmak çalışmak ve çalışmak…

Ülkemiz Eğitimden Gelen Kudretinin Farkına Varmalıdır

Ülkemiz eğitimden gelen kudretinin farkına varmalıdır. Gençlerimizin eğitimine destek olmalıyız. Eğitimin ne kadar çok, ne kadar önemli işlevlerinin olduğu bilinciyle bilime, akla, bilgiye ve teknolojiye verilen önem arttırılmalı ve bu alanda büyük yatırımlar yapılmalıdır. Eğitim herkesin birinci önceliği olmalıdır.19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olan bugünün bir ruh, bir anlayış olduğunun farkında olalım. Bu ruhu yaşatmanın en büyük gücü de gençlerimizdir. Gençlerimizin bu ruhu yaşatmalarının yöntemi de onların eğitimine yatırım yapmaktır. Yani istiklalimizi, cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin yolu gençlerimizdir. İstikbalimizin yegâne temeli de gençlerimizin alacağı eğitimdir. Bu yolda muhtaç olduğumuz kudret de eğitimimizde mevcuttur. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…