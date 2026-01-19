F.Bahçe şampiyonluk istiyor, iyi futbol oynuyor. Alanya gibi dişli bir takım karşısında 2 kez geriye düşüp 3 puanı almak çok önemli. G.Saray artık psikolojik olarak SarıLacivertlilerin gerisinde kaldı. Zirvede puan farkı 1’e indi. Tedesco taşları yerine oturttu, her oyuncusundan büyük katkı alıyor. Yönetim üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Sıra mutlu sonda.
Mutlu son yakın
Derbinin ilk dakikasından son anına kadar şunu gördük...
Fenerbahçe, Lazio’dan bonuslarla birlikte 30 milyon Avro bonservisle transfer ettiği Matteo Guendouzi’yi dün İstanbul’a getirdi.
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. SarıLacivertliler, Anthony Musaba’nın ardından Lazio’nun orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi transferini de bitiriyor.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Musaba daha ilk maçında kendisine hayran bıraktı.
Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi.
G.Saray maçının son dakikasındaki pozisyonun ardından futbol konuşmak ne kadar doğru aklımda soru işaretleri var.
Fenerbahçe’de camia ve taraftar günler öncesinden derbi için havaya girmişti. G.Saray’ın puan kayıpları sonrası fark 1’e düşmüş, Kadıköy’de 66 haftadır özlenen liderlik şansı Sarı-Lacivertlilerin ayağına kadar gelmişti.
Milli ara dönüşleri her zaman sancılı oluyor. Hele ki Rize gibi sert bir deplasmana çıkıyorsanız... Nitekim Fenerbahçe’nin dün ilk 15 dakika yaşadığı şok tam olarak buydu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, ruhu şad olsun... Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız... Kadıköy’deki 10 Kasım anmasında tüylerimiz diken diken oldu.
Beşiktaş derbiye hızlı girdi, bir anda 2-0’ı buldu. Fenerbahçe son dönemdeki temposundan uzaktı. Yenen iki gol savunmanın yerleşim hatasından.
F.Bahçe iyi yolda olduğunu her maç gösteriyor. Gaziantep son dönemde ligin en iyi top oynayan takımı. Stuttgart galibiyetinin ardından zor bir deplasmandı.
Tedesco güven veriyor ama zaman lazım
Kim ne derse desin tüm camia ve taraftarlar koşan, isyan eden, savaşan bir F.Bahçe izlemek istiyor.
Fenerbahçe yine rahat bir maç izletmedi. Samsun beraberliği, İrfan ve Cenk’in kadro dışı kalması, milli ara derken Karagümrük karşısında nasıl bir futbol sergileneceğini merak ediyordum.
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde yeni başkan Sadettin Saran, futbolun kalbi olan Samandıra’ya ilk neşteri vurdu. F.Bahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dün kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe belki de son yılların en kaotik dönemlerinden birini yaşıyor. Yıllardır futbolda gelmeyen şampiyonluk, olağanüstü seçim dönemi, Mourinho’nun gidişi, transferler... Liste uzar gider...
G.Saray derbide puan kaybetmiş, farkı kapatmak için fırsat doğmuş... Ama F.Bahçe önüne gelen bu ikramı geri çeviriyor. Tamam yorucu bir Nice maçı sonrası Samsun deplasmanı kolay değil.
Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim...
Zaten yeni başkan Sadettin Saran seçilir seçilmez bunu yaptı. Alanya, Kasımpaşa, Zagreb maçları sonrası dün gece F.Bahçeli futbolculardan bir tepki, hırs, azim bekledim, göremedim!
Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor.
Sandıkların sayılmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç stadın içindeki kürsüye birlikte yürüdü. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye söze başladı,
F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor.
Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.
Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!
Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!
İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.
Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.
Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!
F.Bahçe taraftarı, yıllardır yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen Mourinho’nun çağrısına uyup dün akşam Kadıköy’ü gerçek bir cehenneme çevirdi.
Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı.
Bir sezonu daha geride bıraktık.
Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir!
Ali Koç sezon başı “Öyle bir takım kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” demişti!
Finale yakışan bir mücadele oldu mu tartışılır
Gaziantep bambaşka
Bizi yanılttın
Gereğini yapın
Önce kötü sonra iyi
Mou’nun eseri!