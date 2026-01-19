Dün Kopenhag adeta öfke patlaması yaşadı; on binlerce kişi Danimarka ve Grönland bayraklarını sallayarak “Grönland’a dokunmayın, Grönland satılık değil” pankartları sallıyordu. Kent bu kadar büyük bir protesto mitingine kolay sahne olmaz.

Bundan kısa süre önce Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya; Danimarka ile dayanışma açıklamışlar ve pek çoğu Grönland’ı savunma amacıyla asker göndermişler ve ortak tatbikat yapmışlardı.

Yani 7 Avrupa NATO ülkesi, yine bir NATO ülkesi, hatta NATO’nun belkemiği olan ABD’nin muhtemel işgaline karşı adayı savunmaya geçeceklerini açıklıyordu.

TEHDİT EDİLMEYİ KABUL ETMEYİZ

Trump’ın yanıtı gecikmedi: “Avrupa ülkelerinden oluşan bloğa, 1 Şubat’tan itibaren ABD’ye gönderecekleri tüm mallarına yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak, eğer bu ülkeler geri adım atmazsa gümrük oranı 1 Haziran’da yüzde 25’e yükselecek ve bu durum Grönland’ın tam ve kesin satın alınması için bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek.”

Avrupa tepkisini gösterdi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Ne Ukrayna’da ne Grönland’da ne de dünyanın başka herhangi bir yerinde bu tür durumlarla karşılaştığımızda hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkilemeyecek. Tarife tehditleri kabul edilemez. Eğer bu tehditler gerçekleşirse Avrupalılar birleşik ve koordineli bir şekilde karşılık verecektir. Avrupa egemenliğinin korunmasını sağlayacağız” dedi.

İsveç Başbakanı “Şantaj edilmemize izin vermeyeceğiz.” İngiltere de benzer duruş sergiledi.

Trump’a kendi partisinden bazı cumhuriyetçiler bile “Aptalca bir fikir” dedi.

PEKİ KONUNUN YORUMU NE?

Gelişmeyi özetledim. AB ülkeleri ABD’ye olan savunma bağımlılığından dolayı ipleri iyice germeden Amerikan mallarına da aynı şekilde misilleme yapılmasını görüşüyor.

Aslında Trump ilk başkanlık döneminde Avrupa’yı pek de umursamadığının işaretini resmen vermiş ve Fransa başta Avrupa ordusu kurulması için adımlar atılmıştı. Sonra Trump’ın yeniden seçilmemesi için duaları kabul edildi ve Biden yeniden Avrupa’yı kolları kanatları altına aldı.

Şimdi Trump daha büyük bir şiddetle AB’nin üzerine geliyor, işgal tehdidiyle!

Bu açıkça NATO’nun çatlaması demek. NATO, saldırıya uğraması halinde üye ülkesini savunmak zorunda. Bir işgal durumunda NATO Danimarka’yı nasıl savunacak?

Şimdi AB ülkeleri “Trump’ın seçimleri kaybetmesi” için yeniden Tanrı dağına duaya mı çıkacak. Kasımda ara seçimler var. Olumsuz sonuç alsa bile sonrasında iki yılı daha var.

Sonraki iki yıl sonunda yeniden seçim olur mu dersiniz ABD’de?

ÇOK MU KOMİK BU ŞÜPHE?

Trump ağzından bir cümle kaçırdı yakınlarda: Seçim yapılması gereksiz.

Bu neyin işareti diye düşünün. Trump dünyada otoriterlikten totaliterliğe geçişin başrol oyuncusu.

İktidara gelince ilk yaptığı işlerden biri, orduyu kendine tabi kılmak oldu. Dünyadaki ve ülkedeki Amerikan birliklerinin general düzeyinde tüm kuvvet komutanlarını Pentagon’da toplantıya çağırdı, yeni yönetimin polıtikaları anlatıldı, tam biat istendi, büyük çoğunluğu değiştirildi.

Bugün Venezuela’nın tüm zenginliklerine ihtiyacımız var diyen kuvvet komutanları işbaşında. Onlar da Grönland’ı istiyorlar ve Trump’ın tam arkasındalar.

KENTLERE ORDU BİRLİKLERİ

Trump, demokratların egemen olduğu kentler ve eyaletleri Amerikan ordusu ile adeta işgal denemeleri yapıyor, kendisine yönelik protestoları bastırmak için.

Yüksek mahkeme ağırlıkla muhafazakâr, son tahlilde Amerikan demokrasinin mi yoksa Trump’ın mı arkasında duracak?

Bunlar karanlık yorumlar mı, yoksa Trump’ın yapabileceklerinin işaretleri mi bilmiyoruz.

NATO SALLANTIDA

Grönland’ın işgal durumunda NATO ABD’den arınmış Avrupa NATO’suna mı dönüşür?

Bazı Trumpçı AB ülkeleri AB içinde ama ittifakın dışında mı kalır?

Türkiye’nin politikası, kararı ne olur?

Geleceğini Trump’ta mı arar, yoksa?

Tüm bunlar dünyanın yeni bir paylaşımının işaretleri mi?

Avrupa ülkelerinden askerler, Grönland’ı savunmak için Nuuk’ta ortak brifingte.