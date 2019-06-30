Adalet(!) ve İstanbul seçimi

Medyada “Barış Akademisyenleri” diye adlandırılan bildiri imzacılarını, “Terör örgütüne üye olmadan...” diye başlayan abuk sabuk maddeye dayanarak hapse mahkûm edeceksiniz...

Ama:

Terör örgütünün kırmızı bültenle aranan liderlerinden birini TRT’ye çıkarıp iktidarınız için seçim propagandası yaptıracaksınız.

Bu yetmiyormuş gibi:

Terör örgütünün yargılanıp mahkûm olmuş liderinden, işinize gelen çeşitli zamanlarda, iktidarınıza destek mektupları alıp medyada kamuoyuyla paylaşacaksınız.

***

Bir “Barış Akademisyeni”, 2 Yıl 1 Ay, Ertelemesiz Hapse Mahkûm Edildi:

25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Gül Altınay’ın üçüncü, MSGSÜ’den ayrılan Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe’nin ikinci, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taha Karaman, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Güneş Kan Yukuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. Gör. Serap Sarıtaş’ın birinci duruşmaları görüldü.

Gevher Gökçe’nin duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçunun sübuta erdiğine kanaat getirerek” hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

***

Osman Kavala tahliye edilmedi:

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan’ın, “Öncelikle, başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira barışçıl olmak kaydıyla herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir, düzenlenenlere katılabilir ve bunların yaygınlaşmasını isteyebilir” dediği...

Osman Kavala:

Bir yılı aşkın süre iddianamesiz olarak tutuklu kaldıktan sonra nihayet yapılan duruşmasında da tahliye edilmedi.

***

Kaftancıoğlu için 17 yıl istendi:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimden beş gün sonra, 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP’nin İstanbul zaferinin en önemli mimarlarından biri kabul edilen Kaftancıoğlu’nun duruşmasını Gezi davasının da görüleceği 18 Temmuz’a erteledi.

***

CHP milletvekili Utku Çakırözer, gizli tanık kendisi hakkındaki iddiaları geri çektiği halde tutuklu olarak yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem’in ameliyat olması gerektiğini belirtti:

Cezaevi koşullarının buna uygun olmadığını açıklayarak ilgililer nezdinde temaslarda bulundu.

***

PKK, FETÖ ve DHKP-C örgütlerine “üye olmadan...” diye başlayan madde ile mahkûm edilen Cumhuriyet mensuplarına ilave olarak SÖZCÜ gazetesi yazarları için de FETÖ’den dava açıldı.

***

31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım’ı 13 bin küsur oy farkı ile yenen ve mazbatası YSK tarafından haksız bir kararla gasp edilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanan seçimlerde bu farkı, 58 kat artırarak, 800 binden fazlaya çıkardı.

***

YAŞASIN DEMOKRASİ:

SEÇMEN ADALET ARIYOR!