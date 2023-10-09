Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Her zaman sizin bildiğiniz doğru olmayabilir. İlişkilerin tam anlamıyla kopmaması için üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Risk almayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- Artık egzama kabus olmayacak...
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!