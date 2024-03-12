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Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Mart 2024 - 16:25

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız. 


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