Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2024 - 16:20

Güncelleme: 22 Şubat 2024 - 16:20

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.