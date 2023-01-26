Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Çok stres yapıyorsunuz, bu durum sağlığınıza yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısınız. Stresinizi sağlıklı yollarla attığınızda hayatınızın da düzene girdiğini göreceksiniz.
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