Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, mücadele ile geçen günleriniz bugünlerde size boşuna kürek çektiğiniz algısını vermiş olabilir. Biraz daha sabretmek yerine birşeyleri olduğu gibi kabul etme moduna geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığınızdan olacaksınız.
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