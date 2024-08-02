Günlük Burç Yorumları: 3 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Ağustos 2024 - 16:10

Güncelleme: 02 Ağustos 2024 - 16:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, mücadele ile geçen günleriniz bugünlerde size boşuna kürek çektiğiniz algısını vermiş olabilir. Biraz daha sabretmek yerine birşeyleri olduğu gibi kabul etme moduna geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sağlığınızdan olacaksınız.



