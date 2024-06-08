Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Haziran 2024 - 16:16

Güncelleme: 08 Haziran 2024 - 16:16

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Duygusal güven ihtiyacınızın karşılanacağı bir gün.