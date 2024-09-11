Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çözmek için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemeniz gerekiyor, bugün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşım
- iPhone 16 internet aleminin alay konusu oldu
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Narin'in köyündeki lüks araçların sırrı çözüldü
- Varlıklara ipotek
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Tatlı dilli kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- İmamoğlu'ndan 'Murat Kurum' açıklaması