Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Eylül 2024 - 16:41

Güncelleme: 11 Eylül 2024 - 16:41

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çözmek için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemeniz gerekiyor, bugün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.