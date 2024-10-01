Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ekim Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, istediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Bugün duygularınızı bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza dikkat edin. Fazla adrenalinden uzak durun. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
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