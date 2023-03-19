Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Hayal kırıklıklarınız bu aralar fazlasıyla artmış olabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylara çok fazla engel olamazsınız fakat kendi ruh halinizi iyileştirmek elinizde.. Sizi kendi dünyanızda tutacak ve yaratıcılık gerektiren konulara odaklanın. Bu günler geçici.
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