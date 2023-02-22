Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sevgili aslanlar, özgüveniniz fazlasıyla dikkat çekiyor. Abartılı tavırlarınız yanlış anlaşılabilir. Biraz mütevazi olmaya çalışın. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Bugün çocuklar kadar pozitif ve enerjiksiniz. Cesaret gerektiren işler için bugünü değerlendirin.