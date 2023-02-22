Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, özgüveniniz fazlasıyla dikkat çekiyor. Abartılı tavırlarınız yanlış anlaşılabilir. Biraz mütevazi olmaya çalışın. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Bugün çocuklar kadar pozitif ve enerjiksiniz. Cesaret gerektiren işler için bugünü değerlendirin.
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