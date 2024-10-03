Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi gösterebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni başlangıçlara hazırsınız. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif anlamda sonuçlanabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Olaylı derbi için erteleme kararı!