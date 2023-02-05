Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Beklenmedik gündemlere hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Kendinize değer verdiğiniz kadar yakınlarınızı da önemsemelisiniz. Sabit fikirlilik sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ailenize karşı daha anlayışlı olun.
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