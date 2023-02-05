Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Beklenmedik gündemlere hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Kendinize değer verdiğiniz kadar yakınlarınızı da önemsemelisiniz. Sabit fikirlilik sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ailenize karşı daha anlayışlı olun.