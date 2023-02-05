Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün yakın gördüğünüz kişilerin sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yengeçler. Maddi konulara odaklanmanız ve ekonomik anlamda yeni kararlar almanız gerekiyor. Hassas yapınıza rağmen oldukça mantıklı hareket ediyorsunuz. Düşünceleriniz için küçük de olsa bir adım atın.