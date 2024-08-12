Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Balık Kova Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Kafanızın karışıklığı bugün yerini biraz daha netliğe bırakıyor. Biraz içe kapanmak, kendinizi dinlemek size iyi gelecek. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir. Şanslı etkiler altındasınız. Size iyi gelecek olan etkinlikleri araştırın ve mutlaka denemekte geç kalmayın.
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