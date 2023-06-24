Günlük Burç Yorumları: 25 Haziran Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Haziran 2023 - 17:34

Güncelleme: 24 Haziran 2023 - 17:34

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları birkaç kez düşünün.



