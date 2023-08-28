Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Yaşadığınız iletişim sorunlarını çözebilmek için bugün yeterli motivasyonunuz olacak sevgili balıklar. Bu aralar fazla dalgınsınız, aklınızdan geçenleri not almak iyi bir çözüm olabilir. Kafa karışıklığınızı giderebilmek için biraz insanlardan uzaklaşmak, yalnızlaşmak iyi gelecektir.
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