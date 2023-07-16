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Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Temmuz 2023 - 17:28

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Uzun süredir aklınızda olan düzen değiştirme planı bugünlerde hayata geçebilir. Yeni tanışmalar hayatınızda kalıcı etkiler bırakabilir. İlişkilerinizi sağlam bir temele oturtmaya çalışırken ne istediğinize net bir şekilde karar vermeniz şart. 




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