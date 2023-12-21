Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Aralık Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda ve kariyer hayatınızda en verimli olduğunuz günlerdesiniz. Bugün para girişiniz olabilir. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!