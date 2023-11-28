Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle olan iletişiminizin güçleneceği bir gün. Şüphe uyandıran, güven vermeyen kişilerden tamamen uzaklaşmanız gerekiyor. Çok iyi tanımadığınız insanlara verdiğiniz taviz bugün hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir.
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