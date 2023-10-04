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Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Ekim 2023 - 18:04

Başak burcu ve yükselen başak burcu: günlük yorumu:

Sevgili başaklar, bugün iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Doğru anlamaya çalışın. Ön yargılı tavırlarınız ilişkilerin kopmasına sebep olabilir. Önemli kararlar almak için uygun bir gün değil.



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