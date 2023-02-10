Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, yaşam alanınız yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Daha güvenilir ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Bugün önemli kararları ertelemeniz gerekiyor. Düşüncelerinizde biraz esnek olmaya çalışın. Sabırlı olursanız işler yavaş yavaş düzene girecek.



