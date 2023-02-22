Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bir süredir hayatınızda yolunda gitmeyen konularla alakalı sebepleri sorguluyorsunuz sevgili boğalar. İçe kapandınız. Bunun geçici bir süreç olduğunu bilmeniz gerekiyor. Cevapları iç dünyanızda bulacaksınız. Kendinize izin verin. Güzel bir gelecek sizi bekliyor.



