Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Mart Pazar İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu:
Bugün biraz uyanık olmanız gereken bir gün. Hayal kırıklıkları ve yanlış anlaşılmalara açıksınız. Yanlış kararlar verebilir, sevdiklerinizi yanlış anlayabilirsiniz. Hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı uyanık olun. Bir anlık dalgınlığınız suiistimal edilebilir.
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