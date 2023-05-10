Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Perşembe İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkiler ve anlaşmalar açısından pozitif bir gündesiniz. Eğitim, ticaret, hukuki konular ve seyahatlerle alakalı gündemler olabilir, yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınız ve maddi konularda destekleyici etkiler var.
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