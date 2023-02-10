Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler ve yükselen ikizler:
Bugün ilişkiler açısından şanslı bir gün sevgili ikizler.. Hayatınızı etkileyecek yeni tanışmalar gündemde olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün araştırabilirsiniz. Önemli fikirleri dile getirmek, yeni anlaşmalar ve kendinizi ifade etmek adına harika bir gün. Fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması