Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Çarşamba İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ağustos 2024 - 15:49

Güncelleme: 06 Ağustos 2024 - 15:49

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, bugün üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi fazla yormayın ve ağır sporlardan kaçının. Tutamayacağınız sözler vermeyin, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Taşınma, yer değişikliği konuları gündemde olabilir. Yakınlarınızdan yardım isteyin.