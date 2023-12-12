Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2023 - 18:00

Güncelleme: 12 Aralık 2023 - 18:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar atılım yapamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın, her şeyin fazlası zarar.