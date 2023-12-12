Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Motivasyonunuz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar atılım yapamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın, her şeyin fazlası zarar.
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