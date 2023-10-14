Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, bugün karşınıza çıkan kişiler sabrınızı biraz zorlayabilir.. İlişkilerde dengeyi bulmanız zorlaşabilir. Zıtlaşmalar, fikir çatışmaları gündeminizde.. Nerede susacağınızı, nerede tepki göstereceğinizi öğrenmelisiniz. Bakış açınızı değiştirin. Öfke kontrolü bugün önemli...
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