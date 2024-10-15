Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2024 - 16:12

Güncelleme: 15 Ekim 2024 - 16:14

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı ve tansiyon yüksek olabilir, karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışın, sakin olun. Sabırsız tavırlarınız hem size hem sevdiklerinize zarar veriyor. Kendinizi kontrol edebilmeyi öğrenmelisiniz. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir.