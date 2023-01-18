Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Motivasyonunuz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar atılım yapamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın, her şeyin fazlası zarar. İç dünyanızda denge kurduğunuzda, hem kendinize hem çevrenize daha çok katkınız olacak.
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