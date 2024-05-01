Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Sevgili koçlar, cesaretle attığınız adımların pozitif sonuçlanması size umut veriyor. Daha iyisi olsun istiyor ve kendinize inanıyorsunuz. Önemli kişilerle görüşmek, kararlar almak için uygun bir gündesiniz. Bundan sonraki süreçte gelecek planlarınızı gözden geçirebilir, sosyal ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- Valilikten açıklama geldi
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması